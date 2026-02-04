Pete Strobl è il Director Player Development dell' Estra Pistoia

Pete Strobl, il nuovo Director Player Development dell’Estra Pistoia, prende ufficialmente il suo posto nel club toscano. La società annuncia l’ingresso di questa figura, che ha già una lunga esperienza nel settore, per aiutare la squadra a migliorare e crescere sotto il profilo tecnico. Strobl si integra nel progetto con l’obiettivo di far sviluppare i giovani e rafforzare la prima squadra.

Nel contesto della crescita tecnica della prima squadra, la dirigenza di Estra Pistoia Basket 2000 Ssd Arl annuncia l'ingresso di una figura di comprovata esperienza internazionale nel ruolo di Director Player Development. L'aggiornamento dello staff punta a potenziare lo sviluppo dei singoli giocatori e a sostenere il percorso di successo nella fase cruciale della stagione di Serie A2, con un orizzonte orientato al futuro del club. Il nuovo incarico prevede la responsabilità diretta sul percorso tecnico dei giocatori, con programmi mirati a migliorare le autonomie sul campo, la gestione dei progressi e l'implementazione di metodologie di allenamento efficaci.

