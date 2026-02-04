Petardo Cremona svolta nelle indagini | arrestato un 19enne

La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni coinvolto nell’episodio che ha messo in allarme domenica a Cremona. Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un ultrà nerazzurro che avrebbe lanciato il petardo che ha colpito Emil Audero, il portiere della Cremonese. Le indagini sono ancora in corso, ma l’arresto segna una svolta importante per chiarire cosa sia successo.

Petardo Cremona. È arrivata una svolta nelle indagini sull’episodio che ha scosso Cremonese-Inter: la Digos ha arrestato un ultrà nerazzurro di 19 anni, accusato di aver lanciato il petardo che domenica scorsa ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero. Le autorità hanno chiarito fin da subito un punto importante: il giovane arrestato non è il tifoso romagnolo rimasto ferito e successivamente ricoverato in ospedale, al quale era esploso un altro petardo tra le mani. Si tratta quindi di due soggetti distinti e di due episodi separati, anche se maturati nello stesso contesto di tensione sugli spalti.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Approfondimenti su Petardo Cremona

Un ragazzo di 19 anni è stato arrestato a Cremona dopo un’esplosione avvenuta durante una partita di calcio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Petardo Cremona

