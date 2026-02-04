Petardo Audero ecco cosa rischia il 19enne! Il PM ha chiesto… Le ultime

Il 19enne Petardo Audero potrebbe finire ai domiciliari dopo le accuse che gli sono state rivolte. Il pubblico ministero ha chiesto di applicare questa misura cautelare, ma ancora non c’è una decisione definitiva. La vicenda tiene banco tra gli abitanti della zona, che aspettano di capire come si evolverà la situazione.

Inter News 24 Petardo Audero, ecco cosa rischia il 19enne! Il PM ha chiesto i domiciliari. Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il mondo del calcio italiano torna a interrogarsi sulla sicurezza negli stadi dopo i gravi fatti avvenuti durante il match tra Cremonese e Inter. Al centro della cronaca giudiziaria c’è ora un giovane sostenitore di 19 anni, appartenente alla curva dei nerazzurri, per il quale la Procura di Milano ha ufficialmente chiesto la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare ai domiciliari. L’episodio: stordito Emil Audero. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando una bomba carta è stata lanciata dal settore ospiti dello stadio Zini. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter rischia una multa salata dopo che un petardo ha sfiorato Audero durante la partita.

È stato individuato e arrestato il giovane tifoso dei Viking che ha lanciato il petardo contro il portiere dell’Inter, Audero, durante la partita tra Cremonese e Inter.

Petardo colpisce Audero: quali rischi corre l’Inter? Il provvedimento di PiantedosiPetardo su Audero durante Cremonese-Inter: cosa rischia l’Inter tra trasferte vietate, possibili multe e chiusura di settori dello stadio. Ecco la decisione di Piantedosi. notizie.it

Inter, tifoso arrestato dopo il lancio di un petardo contro Audero: ecco cosa è successoUn appassionato tifoso dell'Inter ha scagliato un petardo contro il portiere Audero, causando un infortunio serio e la conseguente arresto del colpevole. notizie.it

