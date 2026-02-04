Pesce non tracciato e conservato in pessimo stato sequestrato a Palermo denunciati i commercianti

I Carabinieri di Palermo hanno sequestrato 82 chili di pesce non tracciato e in cattive condizioni. Cinque commercianti sono stati denunciati e multati per oltre 14.000 euro. I controlli sono stati intensi e hanno portato a questi risultati, con l’obiettivo di contrastare il mercato illecito e tutelare i consumatori.

Cinque persone denunciate e oltre 14.000 euro di sanzioni amministrative per 82 kg di pesce non tracciato sequestrato: questo il bilancio al termine di una serie di controlli condotti dai Carabinieri a Palermo nelle ultime ore. Le operazioni, finalizzate a garantire la sicurezza alimentare e la regolarità delle attività commerciali, sono state svolte in collaborazione con la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale e il personale veterinario dell'ASP. Controlli a tappeto nelle attività commerciali Le verifiche hanno interessato diverse zone della città di Palermo, con particolare attenzione alle aree di Corso Pisani e al quartiere Oreto.

