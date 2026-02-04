Perugia verso la quattordicesima Coppa Italia in 15 anni con 11 Final Four raggiunte

Perugia si prepara a giocare la sua quattordicesima finale di Coppa Italia in 15 anni. La squadra di volley maschile si sta avvicinando alla semifinale, che si terrà all’Un, e l’aria tra i tifosi è carica di attesa. La squadra ha già raggiunto 11 Final Four in questo periodo, e questa volta punta a conquistare il trofeo ancora una volta. La partita promette grande spettacolo e potrebbe segnare un’altra pagina importante nella storia del club.

Si sta avvicinando l'anticipo di una grande gara che chiuderà l'attesa del weekend: la Final Four della Coppa Italia di volley maschile, ospitata all'Unipol Arena di Bologna. Le quattro formazioni qualificate – Trento, Verona, Perugia e Piacenza – si sfideranno per aggiudicarsi il primo trofeo stagionale, in una cornice che promette intensità e spettacolo sulle note del miglior livello agonistico. Le semifinali mettono di fronte Trento, guidata da Angelo Lorenzetti, e la Rana Verona guidata da Fabio Soli, con la seconda sfida in programma sabato 7 febbraio alle ore 18. A Bologna salirà anche Perugia, con il presidente Gino Sirci, e Piacenza completa il quartetto, pronto a giocarsi la possibilità di alzare il trofeo dopo un percorso che li ha portati tra le prime quattro al termine del girone di andata.

