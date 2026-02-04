perugia il commosso messaggio di rossella peruzzi nel giorno del compleanno della mamma

Rossella Peruzzi ha scritto un messaggio molto toccante sui social per il compleanno della mamma scomparsa. L’insegnante di danza perugina ha condiviso parole piene di emozione, ricordando con nostalgia i momenti passati insieme. La sua dedica ha commosso molti follower, che hanno commentato con affetto.

Un messaggio carico di emozione e nostalgia quello condiviso sui social da Rossella Peruzzi, nota insegnante di danza perugina ed ex ballerina professionista, in occasione del compleanno della madre scomparsa. Parole semplici ma profondamente toccanti, affidate ai social come un abbraccio che supera il tempo e l’assenza: «Mammina mia, tanti auguri di buon compleanno. Quanto vorrei che tu fossi qui, per raccontarti e viverti, ma il destino ha scelto diversamente per noi. Festeggia fra gli angeli insieme a papà», conclude Rossella, firmandosi con affetto e accompagnando il messaggio da cuori e simboli d’amore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Rossella Peruzzi, direttrice artistica e figura pubblica di Perugia, ha condiviso sui social una fotografia d'infanzia con i suoi genitori, suscitando emozioni profonde.

