Perugia difende il salva San Benedetto punta al ritorno in Serie C | scontro salvezza in programma

Il Perugia si prepara alla sfida decisiva contro San Benedetto, una partita che potrebbe valere molto di più di tre punti. I biancorossi, sotto la guida di Tedesco, hanno cambiato modulo e puntano tutto sulla difesa per uscire dalla zona calda della classifica. Mercoledì pomeriggio, i giocatori si sono allenati sul sintetico del Pian di Massiano, concentrati e determinati a portare a casa il risultato. La gara di domenica sarà una vera e propria battaglia, con il Perugia che cerca di difendere il proprio salvataggio e San

**Perugia, il Grifo prepara lo scontro salvezza con San Benedetto: il 4-2-3-1 è la nuova configurazione del tecnico Tedesco** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel pomeriggio del primo giorno di allenamento invernale, il Perugia è andato a fare il suo ritmo sul sintetico del Pian di Massiano, con un'attesa che ormai non è più soltanto una speranza, bensì un'obiettivo: il salva. A due settimane dalla partita decisiva contro San Benedetto, il tecnico Giovanni Tedesco ha deciso di spostare il proprio modulo da 4-3-1-2 a 4-2-3-1, un cambio di configurazione che potrebbe significare un nuovo approccio tattico in vista dell'importante scontro diretto.

