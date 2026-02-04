Perugia al via la riqualificazione del centro raccolta di Sant' Andrea delle Fratte

Questa mattina a Perugia sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro raccolta di Sant'Andrea delle Fratte, in via Sandro Penna. Le operazioni coinvolgono nuove strutture e miglioramenti per rendere più efficiente la gestione dei rifiuti. I residenti aspettano con speranza i cambiamenti che dovrebbero rendere più semplice lo smaltimento e ridurre l’impatto ambientale.

Rifiuti, al via i lavori di riqualificazione del centro raccolta di Sangt'Andrea delle Fratte, in via Sandro Penna.Come annunciato dal Comune e da Gesenu i lavori partiranno il 23 febbraio e, per consentire gli interventi che avranno una durata stimata di 60 giorni, il centro rimarrà chiuso al.

