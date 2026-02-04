Perugia al via la riqualificazione del centro raccolta di Sant' Andrea delle Fratte

Questa mattina a Perugia sono partiti i lavori di riqualificazione del centro raccolta di Sant'Andrea delle Fratte, in via Sandro Penna. Gli operai hanno iniziato a lavorare per rinnovare le strutture e migliorare i servizi offerti ai cittadini. La zona rimarrà chiusa al pubblico durante le operazioni, che dureranno alcune settimane. I residenti si aspettano un miglioramento significativo nell’efficienza del servizio e nella gestione dei rifiuti.

Rifiuti, al via i lavori di riqualificazione del centro raccolta di Sangt'Andrea delle Fratte, in via Sandro Penna.Come annunciato dal Comune e da Gesenu i lavori partiranno il 23 febbraio e, per consentire gli interventi che avranno una durata stimata di 60 giorni, il centro rimarrà chiuso al.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Approfondimenti su Perugia Centro Raccolta Guardia, riqualificazione di via Calvese: nasce il nuovo centro comunale di raccolta A Guardia Sanframondi, via Calvese si arricchisce di un nuovo centro comunale di raccolta grazie a oltre 674mila euro provenienti dai fondi FSC 2021-2027. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Perugia Centro Raccolta Argomenti discussi: Perugia, al via la riqualificazione del centro raccolta di Sant'Andrea delle Fratte; Perugia, al via la 45esima edizione del Carnevale a San Sisto; Perugia, al via la 45esima edizione del Carnevale a San Sisto; Ristorazione: al via i Forchettiere Awards Umbria 2026. Perugia, isola ecologica di Sant’Andrea delle Fratte chiusa per due mesi: via ai lavoridi D.B. Partiranno il 23 febbraio e dureranno circa due mesi i lavori di riqualificazione da 100mila euro del centro di raccolta comunale di Sant’Andrea delle Fratte, in via Sandro Penna, a Perugia. L ... umbria24.it Raccordo Perugia–Bettolle, al via i lavori notturni nella galleria Pallotta. Di giorno le due corsie rimarranno aperte al trafficoPartiranno a breve i lavori previsti per la galleria Pallotta del raccordo autostradale Perugia–Bettolle. Il via partirà infatti la prossima settimana con cantieri attivi soltanto nelle fasce orarie n ... corrieredellumbria.it Sant'Andrea vecchio... Bra... Roero... provincia di Cuneo... Piemonte mie facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.