Perdiamo un uomo buono | l’addio a Franco Laudati

La comunità di Forino e quella di Avellino piangono la scomparsa di Franco Laudati, un uomo conosciuto e stimato da tutti. È morto nelle ultime ore, lasciando un vuoto grande tra amici, familiari e colleghi dell’Ospedale San Giuseppe Moscati. La notizia ha colpito profondamente chi lo conosceva e lavorava con lui, che ora si stringe nel dolore.

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Forino e quella di Avellino, insieme a tutto il personale dell’ Ospedale San Giuseppe Moscati, piangono la scomparsa di Francesco Laudati, per tutti Franco, venuto a mancare nelle ultime ore. Una notizia che ha scosso profondamente familiari, amici, colleghi e quanti hanno avuto modo di conoscerne le qualità umane e professionali. I funerali si terranno oggi, martedì 4 febbraio 2026, alle 15.30, nella Chiesa Madre di Celzi, a Forino. Il corteo funebre partirà alle 15 dalla Casa funeraria Irpinia di Torrette di Mercogliano. Sanitario stimato e professionista di grande valore, Laudati è stato per anni un punto di riferimento all’interno del Moscati di Avellino, dove ha prestato servizio prima nel reparto di Medicina d’Urgenza e successivamente in Radiologia, distinguendosi per competenza, dedizione e spirito di servizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

