Perché tutte vogliono un corpo da ballerina?
Con l’inizio dell’anno si riaccende il dibattito sui nuovi canoni di bellezza. Oggi non basta essere magri per sentirsi in forma, serve anche un fisico tonico e scolpito. Le donne cercano di adeguarsi a questi standard, spesso senza sapere da dove partire o come farlo senza rischiare la salute. La moda del corpo da ballerina si fa strada tra chi vuole sentirsi bene e apparire al meglio.
Anno nuovo, nuovi standard di bellezza. Secondo gli ultimi diktat oggi non basta più essere magri per sentirsi bene e accettati: bisogna anche essere tonici. Dopo un 2025, caratterizzato dal ritorno a un’esilità estrema – vedi i repentini dimagrimenti di star come Demi Lovato e Selena Gomez -, ora è la volta del fisico magro ma anche scolpito. Vale per tutti, senza distinzione di genere. In un mondo in cui l’ Ozempic e gli altri farmaci dimagranti, antagonisti del recettore GLP-1, stanno ormai diventando accessibili a tutti (nonostante le doverose polemiche), il “ballerina body” o “ballet body” si afferma come nuovo standard di bellezza. 🔗 Leggi su Amica.it
