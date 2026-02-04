Perché sui social tutte indossano caschi e passamontagna rosa | cos' è il trend Rhode Girl

Un nuovo trend sta impazzando sui social: ragazze di tutto il mondo si mostrano con caschi e passamontagna rosa. Non si tratta di una campagna pubblicitaria di Hailey Bieber, come si potrebbe pensare, ma di un fenomeno virale che sta riempiendo Instagram, Facebook e anche TikTok. Le ragazze si scattano foto e video, creando un vero e proprio esercito di Rhode girl che conquista le piattaforme con il suo colore acceso.

Un esercito di Rhode girl ha invaso i social network. No, non è una trovata pubblicitaria del noto marchio di bellezza dell'attrice americana Hailey Bieber bensì l'ultimo fenomeno virale, che ha letteralmente colorato di rosa Instagram, Facebook e marginalmente TikTok. La colpa? Dell'Intelligenza Artificiale. Come è nato il trend. A dare il via al trend, che da giorni domina i delle principali piattaforme social, è stata infatti un'applicazione di AI che ha trasformato tutte - personaggi noti e donne comuni - in modelle per un'esperienza di bellezza e di notorietà accessibile a tutti. Così migliaia di foto di ragazze, che sembravano uscite da una campagna pubblicitaria di Rhode, hanno iniziato a circolare sui social network, generando un effetto virale e non imbattersi nella tendenza delle #rhodegirl è diventato impossibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il trend “Rhode Girl” su Instagram mette in evidenza come l’intelligenza artificiale, attraverso l’app MIUai, permetta di creare immagini di volti fake con uno stile distintivo.

