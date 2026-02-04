Perché sono stati scarcerati i tre manifestanti fermati per gli scontri di Torino

Tre manifestanti coinvolti negli scontri di Torino sono stati rilasciati. Francesco Simionato, Matteo Campaner e Pietro Desideri sono usciti dal carcere. Uno di loro andrà ai domiciliari, gli altri due devono solo firmare regolarmente. La decisione arriva dopo aver esaminato le loro posizioni e le prove raccolte.

Francesco Simionato, Matteo Campaner e Pietro Desideri, tre manifestanti fermati all'indomani degli scontri di Torino per aver preso parte alla "guerriglia", sono stati scarcerati: uno di loro finirà ai domiciliari, per gli altre due previsto solo un obbligo di firma. Ecco perché.🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina a Torino, tre uomini arrestati durante gli scontri del corteo contro lo sgombero di Askatasuna sono stati scarcerati.

#Askatasuna- Torino || Sono stati scarcerati oggi i tre uomini arrestati a Torino durante gli scontri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.

Perché sono stati scarcerati i tre manifestanti fermati per gli scontri di TorinoFrancesco Simionato, Matteo Campaner e Pietro Desideri, tre manifestanti fermati all’indomani degli scontri di Torino per aver preso parte alla guerriglia, sono stati scarcerati: uno di loro finirà ... fanpage.it

Scontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Gli altri due arrestati sono stati scarcerati con obbligo di firmaScontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Gli altri due arrestati sono stati scarcerati con obbligo di firma (Fonte Ansa) - Blitz Quotidiano ... blitzquotidiano.it

Dopo gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna, due dei tre arrestati, Matteo Campaner e Pietro Desideri, sono stati scarcerati con obbligo di firma. Per il terzo indagato, Angelo Simionato, 22enne originario della pr - facebook.com facebook

A chi, a sinistra, sostiene che le violenze di #Torino sono da condannare perché “fanno il gioco di chi vuole i decreti sicurezza” - cioè della destra - rispondo che no, sono atti di delinquenza, punto. E come tali vanno perseguiti. Solidarietà ai due agenti feriti ne x.com