Perché Renault chiude Ampere dedicata alle auto elettriche

Renault ha deciso di chiudere la divisione Ampere, dedicata alle auto elettriche. La scelta arriva dopo che l’azienda ha deciso di integrare questa unità nel gruppo principale, lasciando alle spalle l’indipendenza nata con il progetto Renaulution di Luca de Meo. Ora, sotto la guida del nuovo Ceo François Provost, Renault punta a essere più flessibile per adattarsi alle richieste di un mercato in rapido cambiamento. La mossa segna un passo deciso verso una gestione più centralizzata e meno separata della divisione elettrica.

Con l’annuncio della chiusura della divisione Ampere tramonta definitivamente il progetto disegnato da Luca de Meo per la Renault, nella cui visione la mobilità elettrica avrebbe dovuto avere un peso determinante. Nata nel 2023 nel contesto del piano strategico Renaulution ideato dall’allora Ceo del gruppo francese, Ampere aveva il compito di gestire tutte le operazioni relative all’hardware e al software delle vetture elettriche, concentrando le attività nel distretto francese degli impianti di Douai (dove vengono prodotte Renault 5, Megane e Scenic E-Tech Electric, Alpine A290, Nissan Micra e Mitsubishi Eclipse Cross), Maubeuge, Ruitz e Cléon (che ha sfornato più di un milione di motori elettrici e da dove uscirà l’Alpine A390). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Approfondimenti su Renault Ampere

Renault sta per chiudere Ampère, la divisione dedicata ai veicoli elettrici e ai software, che conta circa 12.

Renault ha comunicato ai sindacati la possibile chiusura della divisione Ampere, dedicata ai veicoli elettrici, prevista a partire dal primo luglio 2026.

Ultime notizie su Renault Ampere

