Perché l’ho fatto Ylenia accoltellata a morte la confessione del fratello

Ylenia Musella aveva solo 22 anni quando è stata uccisa nel quartiere Ponticelli, a Napoli. La sorella di 20 anni ha raccontato che tutto è iniziato con una discussione in casa, che è poi degenerata in modo improvviso. Alla fine, il fratello ha afferrato un coltello e ha colpito, lasciando tutti senza parole. La giovane è morta poco dopo.

Una discussione in ambito domestico, poi l’escalation improvvisa e infine una coltellata: così, nel quartiere Ponticelli, a Napoli, ha perso la vita Jlenia Musella, 22 anni. Il fatto è avvenuto in via al Chiaro di Luna, nel contesto del rione Conocal, un’area segnata da edilizia popolare e fragilità sociali. Secondo quanto ricostruito finora, il diverbio sarebbe degenerato rapidamente: alle urla sarebbero seguiti colpi al volto e, poco dopo, l’uso di un’arma da taglio. La giovane è stata colpita con un fendente alla schiena, riportando una ferita risultata letale nonostante i soccorsi. I soccorsi e il decesso in ospedale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Questa mattina a Napoli si riaccende il caso di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata ferita e portata in ospedale il 3 febbraio.

