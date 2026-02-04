Oggi la prima prova cronometrata di discesa maschile di sci alpino ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 non sarà trasmessa in tv. La gara si svolge sulla pista Stelvio di Bormio, uno dei tracciati più difficili e attesi. Gli appassionati dovranno seguire gli aggiornamenti online o cercare un'alternativa streaming per non perdere l’appuntamento.

Si entra finalmente nel vivo dello sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, infatti, è in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, appuntamento fondamentale per prendere confidenza con uno dei tracciati più celebri e temuti del Circo Bianco: la pista Stelvio di Bormio. Lo start è fissato per le ore 11.30, quando i migliori specialisti della velocità inizieranno a testare linee, materiali e condizioni in vista della gara olimpica. La Stelvio non è una pista qualunque: pendenze severe, salti spettacolari e velocità estreme la rendono un banco di prova riservato solo agli atleti più completi, capaci di combinare potenza fisica, sensibilità sugli sci e grande coraggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché la prova di sci alpino non si vedrà in tv oggi: orario, startlist, alternativa streaming

Oggi si svolgono le prove di discesa a Zauchensee, Austria, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2026.

Oggi in tv si tiene la seconda prova di discesa femminile a Zauchensee.

