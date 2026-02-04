Per Salvini capitolo chiuso ma Vannacci contrattacca | è lui incoerente

Matteo Salvini chiude definitivamente il capitolo Vannacci e si dice pronto ad andare avanti. L’ex ministro prova a mettere una pietra sopra lo scontro, affermando di avere altro a cui pensare. Ma Roberto Vannacci non ci sta e replica con forza, respingendo le accuse e mantenendo alta la tensione tra i due. La polemica tra i due protagonisti continua a tenere banco, lasciando in sospeso il futuro della vicenda.

Milano, 4 feb. (askanews) – “Finito, capitolo chiuso. Ho altro a cui pensare, per fortuna”. Matteo Salvini prova ad archiviare il prima possibile l’addio di Roberto Vannacci, ma l’ex vice segretario della Lega tiene alto il livello dello scontro e alla prima uscita pubblica dopo lo strappo respinge tutte le accuse. E in particolare quella che fa più male, il “tradimento” per la “poltrona”: “Lealtà non è obbedienza cieca”, dice Vannacci, che difende la scelta di non dimettersi da eurodeputato come chiedono i leghisti: “Non conoscono la Costituzione, il mandato è in capo all’eletto, non in capo al partito”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Matteo Salvini chiude definitivamente la questione Vannacci.

Matteo Salvini mette la parola fine sulla vicenda Vannacci.

