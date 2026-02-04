Le domande sulla gestione dei fondi destinati alla fusione non trovano ancora risposte chiare. Dopo nove anni e oltre 15 milioni di euro spesi, nessun cambiamento evidente si è visto a Colli al Metauro, mentre a Terre Roveresche e Vallefoglia le opere sono sotto gli occhi di tutti. La portavoce della minoranza, Alessandra Khadem, ha criticato duramente l’amministrazione, chiedendo spiegazioni su cosa sia successo a quei soldi e perché i risultati siano così deludenti.

"Dove sono finiti gli oltre 15milioni (più di 1,5 ogni anno, ndr) di euro della fusione. Perché dopo 9 anni non si è visto alcun cambiamento, mentre a Terre Roveresche e a Vallefoglia, le nuove opere sono evidenti?" La portavoce del gruppo di minoranza di Colli al Metauro, Alessandra Khadem, va all’attacco, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028. "Un documento economico – incalza l’esponente di opposizione – che appare come una resa incondizionata dell’amministrazione Briganti. La mancanza di visione che abbiamo contestato in questi anni è, dopo praticamente un quinquennio, evidente agli occhi di tutti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Per la fusione sono piovuti 15 milioni. Ma allora perché non è cambiato nulla?"

