Con l’inizio del 2024, la Paintball Modena si prepara a schierare quattro squadre per la stagione 2026. La società modenese si presenta con un settore giovanile in forte espansione, che nell’ultimo anno ha visto un +70% di iscritti. La squadra si conferma anche come Scuola Federale di Paintball, rafforzando così il suo ruolo nel panorama nazionale.

Anno nuovo, e rinnovate ambizioni per la Paintball Modena, pronta a scendere in campo per una nuova ed entusiasmante stagione agonistica: la società modenese si presenta ai blocchi di partenza forte di un settore giovanile in costante crescita, che nell’ultimo anno ha registrato un aumento di iscritti pari al +70%, e del prestigioso ruolo di Scuola Federale di Paintball. Passione, impegno e determinazione continuano a rappresentare i valori fondanti di Paintball Modena (Top Paintball ASD) che per il campionato italiano 2026 schiererà ben quattro squadre, a testimonianza di un progetto sportivo solido e capace di coinvolgere atleti di ogni età. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Per il 2026 Modena schiera 4 squadre

Approfondimenti su Paintball Modena

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Paintball Modena

Argomenti discussi: Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia; EuroVolley 2026: nuovamente disponibili i biglietti per le sedi di Napoli, Modena e Torino; Soundtracks 2026; Per il 2026 Modena schiera 4 squadre.

Per il 2026 Modena schiera 4 squadreAnno nuovo, e rinnovate ambizioni per la Paintball Modena, pronta a scendere in campo per una nuova ed entusiasmante ... ilrestodelcarlino.it

Il dovere di ricordare, la forza di capire: Modena per il Giorno della Memoria 2026Modena si raccoglie intorno alla memoria e la trasforma in una voce viva, capace di parlare al presente e di interrogare il futuro. In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comitato per la Stori ... sassuolo2000.it

NOVI DI MODENA - VILLA A SCHIERA CENTRALE CON INGRESSO INDIPENDENTE E GIARDINO PRIVATO! Villetta indipendente degli anni 80 parzialmente ristrutturata nel 95 con una superficie di 140mq. Il giardino, curato sia sul fronte che sul retro, offre - facebook.com facebook