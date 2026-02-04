Per i venerdì in bottega di ' centonove novantasei’ Luca Pernice presenta ‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’
Venerdì pomeriggio a Foggia, Luca Pernice presenta il suo nuovo libro ‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’. L’evento si tiene alle 18 in una libreria della città. Pernice racconta storie e fatti sulla presenza della mafia e le risposte della lotta antimafia nella provincia. La presentazione attira molti curiosi e appassionati di cronaca.
‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’ (edizioni La Meridiana) è il libro scritto dal giornalista Luca Pernice che sarà presentato a Foggia venerdì 6 febbraio alle 18.30 nella bottega-cucina ‘centonovenovantasei’, allo Slow Park in viale Manfredi. Un avamposto di cultura e sapori che sin.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
'Voci di Puglia', la bottega 'centonove/novantasei' ospita 'Il teatro della maschera' di Paola Lucino
“Un pentito mi disse: la più grande arma contro la mafia? Parlatene di più”: la Chiesa che si batte contro la criminalità nel libro di don Marcello Cozzi
