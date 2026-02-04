Per i venerdì in bottega di ' centonove novantasei’ Luca Pernice presenta ‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’

Venerdì pomeriggio a Foggia, Luca Pernice presenta il suo nuovo libro ‘Parlatene! Mafia e antimafia in Capitanata’. L’evento si tiene alle 18 in una libreria della città. Pernice racconta storie e fatti sulla presenza della mafia e le risposte della lotta antimafia nella provincia. La presentazione attira molti curiosi e appassionati di cronaca.

