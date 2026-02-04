A Atene, un’associazione lavora ogni giorno per aiutare i profughi sudanesi che arrivano in Grecia. Per molti di loro, questa terra rappresenta l’ingresso in Europa, ma il cammino non è semplice. La maggior parte affronta un lungo viaggio pieno di difficoltà, sperando in un futuro più sicuro. L’associazione si impegna a fornire assistenza e supporto a chi si trova davanti a questa sfida.

La Grecia sta assistendo da mesi a un aumento dei migranti in arrivo dal Sudan. Uomini e donne che fuggono da violenze estreme: dall’aprile 2023 nel paese africano è in corso una guerra civile che ha causato decine di migliaia di morti, più di undici milioni di sfollati e a una crisi umanitaria senza precedenti. Per molti sudanesi la Grecia è la prima tappa in un percorso pieno di ostacoli verso la protezione internazionale. Ad Atene un’associazione si batte per aiutarli a ottenere asilo. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Per i profughi sudanesi la Grecia è la porta dell’Europa

Approfondimenti su Sudan Problema

Il primo sbarco di migranti dell’anno a Lampedusa si è verificato con l’arrivo di 30 sudanesi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sudan Problema

Argomenti discussi: Per i profughi sudanesi la Grecia è la porta dell’Europa; Sudan: l’illusione della normalità tra diplomazia e droni; Sudan: silenzio assordante sul conflitto; Sudan, le persone in fuga rischiano di portare disordine nei Paesi vicini.

Verso il primo corridoio umanitario dall'EtiopiaUn corridoio umanitario per portare i profughi africani in Italia. Dopo il buon esito del progetto avviato in Siria, per portare al sicuro le persone più bisognose di aiuto e di cure, ora si ripete ... avvenire.it

Corridoi umanitari, a Fiumicino 44 profughi dall’Etiopia quasi tutti sudanesi fuggiti dalla guerraROMA – Il Giubileo dei Migranti culminerà domani, domenica 5 ottobre con Leone XIV a San Pietro è cominciato per la Comunità di Sant’Egidio con l'arrivo a Fiumicino di 44 profughi dall’Etiopia con i ... repubblica.it

Condividiamo un ricordo che ci porta esattamente 10 anni fa, all'Isola di Lesbo in Grecia. Le #clinichemobili di Misdionland e la squadra con Roberto sono partiti un mese per aiutare nell'emergenza dei #profughi che attraversavano nei gommoni. Famiglie inte - facebook.com facebook