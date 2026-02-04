I responsabili di Netflix starebbero regalando ai dipendenti alcuni prodotti legati a Meghan Markle. La notizia circola mentre i portavoce di As Ever, l’azienda di Meghan, continuano a comunicare il tutto esaurito di ogni nuovo lancio in pochi minuti. La questione sembra accendersi dietro le quinte, lontano dai riflettori pubblici.

A l lancio di ogni nuovo prodotto, i portavoce di As Ever, l'azienda commerciale di Meghan Markle, si affrettano ad annunciare il tutto esaurito registrato in pochissimi minuti. Ma la realtà, dicono fonti vicine alla duchessa, è un'altra: dopo lo sprint dei primi giorni di lancio, le vendite registrano puntualmente un notevole calo da cui l'ex attrice non riesce a riprendersi. Risultato: i magazzini messi a disposizione da Netflix, suo partner nell'iniziativa, sarebbero stracolmi di rimanenze.

© Iodonna.it - Per disfarsene, i responsabili di Netflix, partner commerciale di Meghan, starebbero regalandole ai dipendenti

In un episodio che sembra uscito da una commedia, Netflix si trova a dover gestire un problema insolito: le marmellate invendute di Meghan Markle.

