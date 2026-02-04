Pensioni la beffa per chi è nato tra il 1961 e il 1967 | ecco perché potrebbe allungarsi l' età di uscita

Chi è nato tra il 1961 e il 1967 potrebbe dover aspettare più a lungo prima di andare in pensione. Le ultime modifiche alle regole previdenziali rischiano di allungare l’età di uscita per questa fascia di età, creando malumore tra chi sperava di andare in pensione prima. La situazione si fa concreta: le prossime decisioni potrebbero cambiare ancora di più i piani di chi si avvicina alla fine della carriera lavorativa.

Chi è nato tra il 1961 e il 1967 potrebbe andare in pensione più tardi rispetto a quanto immaginato fino a pochi anni fa. Per questa fascia anagrafica, che oggi si avvicina alla fine della carriera lavorativa, il traguardo dell’uscita dal lavoro appare sempre più mobile e incerto. Il motivo non è legato a una singola riforma o a una decisione improvvisa, ma a un intreccio di regole, scadenze e meccanismi automatici che rischiano di tradursi in un allungamento concreto dell’età pensionabile. È una generazione che si trova a metà strada tra vecchie e nuove regole e che, proprio per questo, rischia di subire gli effetti più penalizzanti della transizione del sistema previdenziale italiano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Nel 2029, l’età pensionabile potrebbe aumentare di tre mesi secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, guidata da Daria Perrotta.

Il governo mette a tacere le polemiche annunciando che non ci saranno tagli retroattivi per chi ha già riscattato la laurea, ma l’incertezza sull’età di uscita rimane.

