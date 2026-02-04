Pensioni beffa per chi è nato tra 1961 e 1967 | ecco perché potrebbe allungarsi l' età di uscita

Chi è nato tra il 1961 e il 1967 potrebbe dover aspettare più a lungo prima di andare in pensione. Le nuove regole, ancora in discussione, potrebbero infatti posticipare l’età di uscita dal lavoro per questa fascia di età. La questione sta creando preoccupazione tra chi si avvicina alla pensione, mentre le decisioni definitive sono ancora in fase di definizione.

Chi è nato tra il 1961 e il 1967 potrebbe andare in pensione più tardi rispetto a quanto immaginato fino a pochi anni fa. Per questa fascia anagrafica, che oggi si avvicina alla fine della carriera lavorativa, il traguardo dell’uscita dal lavoro appare sempre più mobile e incerto. Il motivo non è legato a una singola riforma o a una decisione improvvisa, ma a un intreccio di regole, scadenze e meccanismi automatici che rischiano di tradursi in un allungamento concreto dell’età pensionabile. È una generazione che si trova a metà strada tra vecchie e nuove regole e che, proprio per questo, rischia di subire gli effetti più penalizzanti della transizione del sistema previdenziale italiano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Chi è nato tra il 1961 e il 1967 potrebbe dover aspettare più a lungo prima di andare in pensione.

Nel 2029, l’età pensionabile potrebbe aumentare di tre mesi secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, guidata da Daria Perrotta.

Pensioni, la beffa per chi è nato tra il 1961 e il 1967: ecco perché potrebbe allungarsi l'età di uscita; Beffa pensioni: 55mila lavoratori nel baratro dal 2027. Torna l'incubo esodati

Pensioni, la nuova beffa: dal 2029 serviranno tre mesi in più per lasciare il lavoro

Pensioni, la nuova beffa: dal 2029 serviranno tre mesi in più per lasciare il lavoroDal 2029 serviranno altri tre mesi in più di lavoro per poter andare in pensione. E i requisiti continueranno a inasprirsi nel 2031. lanotiziagiornale.it

