Pensionato salvato dai vicini

Questa mattina, sono stati i vicini a notare che qualcosa non andava e a intervenire. Grazie alla loro attenzione, sono riusciti a chiamare i soccorsi in tempo e a salvare un pensionato in grave difficoltà. L’uomo si trovava in una situazione pericolosa, ma ora sta bene. La prontezza dei vicini ha fatto la differenza.

È stata l'attenzione dei vicini a innescare una catena salvavita che ha permesso di prestare aiuto a un uomo anziano in grave difficoltà. Un gesto che ha fatto la differenza, e che dimostra come la rete del vicinato sia una risorsa preziosa. Il fatto è successo domenica, intorno alle ore 19.15. La Polizia locale è intervenuta in un appartamento del centro cittadino per soccorrere un uomo di 86 anni, trovato riverso a terra nella sua abitazione. L'intervento, attivato grazie alla segnalazione dei vicini, ha consentito di prestare soccorso all'anziano in una situazione potenzialmente critica. La chiamata è giunta a festeggiamenti conclusi per la festa di San Giulio, patrono di Castellanza.

