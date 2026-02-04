Pendolari a Bergamo affrontano un’altra giornata di disagi. I treni sono in ritardo e i collegamenti funzionano a singhiozzo, a causa dello sciopero che prosegue. In Regione si discute animatamente sui numeri e sulla gestione del servizio, mentre i pendolari si trovano a fare i conti con pendoloni più lunghi e poche alternative. Il Pd avverte: nel 2025 ci saranno meno corse di quelle che servirebbero.

IN REGIONE. Mattinata difficile per i collegamenti ferroviari: è l’onda lunga dello sciopero. Il Pd: «Nel 2025 meno corse di quelle necessarie». L’assessore Lucente: «Target raggiunto». La battaglia, di nuovo, è sulle cifre e sulle performance. La gestione di Trenord continua a scaldare il dibattito politico in Regione, mentre i disservizi si palesano con puntualità. Martedì 3 febbraio, in apertura del Consiglio regionale, il Partito democratico ha interrogato l’assessore ai Trasporti Franco Lucente (Fratelli d’Italia) sulla «produzione di Trenord e sulla sostenibilità del Piano economico finanziario del nuovo contratto di servizio» (2023-2033). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pendolari, a Bergamo ennesima giornata di disagi. E in Aula è scontro su numeri e gestione

Ennesima mattinata di disagi sulla Metromare di Ostia, con centinaia di pendolari bloccati nelle stazioni dall’alba.

Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - FotoIndetto dai lavoratori di Trenord per la giornata del 2 febbraio ha interessato anche le fasce di garanzia dei pendolari. ecodibergamo.it

In Lombardia i treni funzionano peggio che nel resto del Paese. L’indice di puntualità di Trenord è più basso del dato nazionale. Ritardi, cancellazioni, guasti, pendolari lasciati a piedi. Da Bergamo a Milano, da Varese a Brescia, da Como a Cremona: stessa s - facebook.com facebook

Tra Casnigo e Ponte Nossa traffico a senso unico alternato dalle 7 di lunedì mattina, pesanti disagi per i pendolari da e per Bergamo. x.com