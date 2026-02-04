Pellegrini incontra gli alunni del progetto ' Scuola attiva' | il video

Questa mattina, Lorenzo Pellegrini ha incontrato gli studenti del progetto 'Scuola attiva'. L’attesa era alta e il calore del pubblico si è subito fatto sentire con applausi e sorrisi. Il calciatore si è fermato a parlare con i ragazzi, rispondendo alle loro domande e condividendo qualche aneddoto della sua carriera. Un momento di grande entusiasmo per gli studenti, che hanno potuto avvicinarsi al loro idolo e ascoltare da vicino le sue storie.

Accoglienza calorosa tra applausi ed entusiasmo per Lorenzo Pellegrini, protagonista questa mattina all'I.C. Matteo Ricci, nella scuola primaria "Fiume Giallo". Il capitano della Roma ha preso parte all'iniziativa di Sport e Salute, "Scuola Attiva", lanciando ai bambini un messaggio chiaro: "Fate sport, non per forza calcio". L'evento, realizzato in partnership con Adidas, ha visto Pellegrini vestire i panni del maestro per un giorno, subentrando all'ultimo momento a Gianluca Mancini, recentemente dimesso dopo la frattura al naso.

