Carlo Pellegatti non le manda a dire. Dopo la vittoria del Milan sul campo del Bologna, il giornalista ha risposto in modo ironico a chi critica sempre il modo di giocare del club sul piano estetico. “Dispiace per chi si concentra solo sull’aspetto estetico”, ha scritto Pellegatti su Instagram, lasciando intendere che la squadra, anche vincendo, viene giudicata troppo superficialmente.

"Dopo il gol di Rabiot, il gruppo dei ragazzi è andato sotto la curva del Milan. A fine partita ancora i ragazzi che vanno a prendersi l'applauso dopo una partita divertente, spettacolare e ben giocata". Questo il commento di Carlo Pellegatti sulla vittoria del Milan sul campo del Bologna (0-3). Il giornalista è stato chiaro nel suo commento su Instagram. LEGGI ANCHE: Capello lancia il Milan: "Perché non puntare al primo posto? Da sciocchi non considerarlo">>> "Il Milan diverte dà spettacolo e ha giocato bene. Dispiace per chi critica sempre il Milan sul piano dell'estetica: questa sera (ieri) è una partita dedicata a loro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pianetamilan.it - Pellegatti ironico dopo Bologna: "Dispiace per chi critica sempre il Milan sul piano dell'estetica"

Oggi il Milan si concentra su un’importante giornata di discussione finanziaria, con il Consiglio di Amministrazione chiamato a valutare il rifinanziamento del debito del club.

