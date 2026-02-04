Pavimentazione rovinata blocca l’ingresso al parcheggio condominiale da oltre venti giorni

Da più di venti giorni, l’ingresso al parcheggio di un condominio in via Cruillas, a Palermo, resta bloccato. Una voragine sul marciapiede ha rovinato la pavimentazione, impedendo l’accesso alle auto e creando disagi per i residenti. La zona si presenta pericolosa, con le lastre di cemento ormai consumate e pericolanti. Nessuno ancora ha sistemato il danno, e i residenti chiedono interventi urgenti.

Sul marciapiede di via Cruillas, 2, a Palermo, dove il sole di febbraio si riflette in maniera incerta sulle lastre di cemento ormai consumate, si apre una voragine che da oltre venti giorni blocca l'accesso a un intero condominio. Non si tratta di un'immagine di fantasia, né di un evento di cronaca nera: è la realtà quotidiana per una trentina di famiglie che vivono in un edificio di proprietà collettiva, con posti auto privati, e per diverse attività commerciali che da settimane non riescono a muovere merci, a ricevere forniture, a garantire il normale svolgimento delle attività. La rampa carrabile, l'unica via d'accesso al parcheggio sotterraneo, è da più di tre settimane interdetta da transenne metalliche, con un buco profondo almeno trenta centimetri e largo un metro, che sembra essere cresciuto con il tempo, come se la città stessa si fosse rifiutata di curare un problema che, in teoria, dovrebbe essere risolto in pochi giorni.

