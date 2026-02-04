Paura in Turchia | scontro tremendo con il portiere Kutucu salvato da un compagno
Un grave incidente si è verificato durante il match tra Galatasaray e Istanbulspor, valido per la Coppa di Turchia. Dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo, il portiere dell’Istanbulspor è rimasto coinvolto in uno scontro violento, che ha fatto temere il peggio. Fortunatamente, un compagno di squadra è intervenuto in tempo per salvarlo da conseguenze peggiori. La partita è continuata e i padroni di casa hanno poi portato a casa la vittoria.
Grande spavento dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo tra Galatasaray e Istanbulspor, match valido per la Coppa di Turchia e vinto dai padroni di casa. Ahmed Kutucu, autore del definitivo 3-1, è finito a terra dopo un violento scontro con il portiere avversario Dogan. Tempestivo l'intervento del compagno di squadra Yilmaz e dello staff medico, che hanno di fatto salvato il giocatore. Kutucu ha poi lasciato il campo sulle sue gambe, ma è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Galatasaray Istanbulspor
Di Gregorio Juve, il portiere si prende la scena a Bologna: «Quella parata su Zortea ha salvato il risultato». Voto altissimo per il portiere
Nel match contro il Bologna, il portiere di Gregorio si distingue per interventi decisivi, tra cui una parata su Zortea che ha salvato il risultato.
Mister Cuccù non vuole distrazioni, la sfida con la Sammaurese è da non fallire per non venire risucchiati all’inferno. Il portiere Petrucci già disponibile. Castelfidardo verso lo scontro salvezza: "Tutti concentrati»
Mister Cuccù sottolinea l’importanza di mantenere concentrazione e attenzione in vista della sfida con la Sammaurese, cruciale per il proseguo della stagione.
Ultime notizie su Galatasaray Istanbulspor
Argomenti discussi: Mediterraneo su Sky Cinema Stories: Abatantuono e la paura della guerra (vera) e gli altri 6 segreti del film; La voce di padre Fadi: 'dobbiamo combattere l'islamizzazione, la fede è ciò che ci unisce'.
«Mediterraneo» su Sky Cinema Stories: Abatantuono e la paura della guerra (vera) e gli altri 6 segreti del filmLa pellicola di Gabriele Salvatores, uscita nelle sale nel 1991, l’anno successivo ha vinto l'Oscar come miglior film in lingua straniera ... corriere.it
Turchia, scontro a fuoco con militanti dell'Isis: tre agenti uccisiI tre poliziotti sono rimasti uccisi nella provincia di Yalova. La scorsa settimana sono state condotte operazioni in diverse città a causa del rischio di attacchi durante le festività di Capodanno ... it.euronews.com
Complice l'incontro in Turchia tra Araghchi ed Erdogan, questa mattina il cambio del Dollaro USA è sceso a ~1.600.000 Rial iraniani. Briciole di fronte ai danni dovuti al blocco dell'accesso a internet, e soprattutto alla paura e incertezza in #Iran per un'aggressi x.com
Galatasaray, la prima in Turchia, il ritorno a Torino. Paura di nessuno, avanti facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.