Paura in Turchia | scontro tremendo con il portiere Kutucu salvato da un compagno

Un grave incidente si è verificato durante il match tra Galatasaray e Istanbulspor, valido per la Coppa di Turchia. Dopo pochi secondi dall’inizio del secondo tempo, il portiere dell’Istanbulspor è rimasto coinvolto in uno scontro violento, che ha fatto temere il peggio. Fortunatamente, un compagno di squadra è intervenuto in tempo per salvarlo da conseguenze peggiori. La partita è continuata e i padroni di casa hanno poi portato a casa la vittoria.

