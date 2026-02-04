Paura a Rimini camion carico di gas finisce fuori strada

Questa mattina a Rimini si è verificato un incidente che ha fatto scattare l’allarme. Un camion carico di gas è finito fuori strada lungo via Tolemaide, poco dopo le 11. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi, ma la strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre le squadre intervenivano per mettere in sicurezza la zona. La polizia sta ancora indagando sulle cause dello schianto.

Rimini, 4 febbraio 2026 – Paura questa mattina a Rimini per un camion finito fuori strada lungo via Tolemaide, poco dopo le 11.30. Si è trattato di un'uscita di carreggiata autonoma, senza il coinvolgimento di altri mezzi. L'autoarticolato, che viaggiava in direzione mare–monte, era condotto da un 57enne italiano. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l'episodio si è concluso senza conseguenze per le persone: nessun ferito e conducente illeso. L'intervento dei soccorsi è stato immediato perché il mezzo trasportava gas, dettaglio che ha imposto particolari cautele.

