Patto per Napoli in 4 anni più risorse e meno debiti | Addio al rischio dissesto

Il Comune di Napoli si prepara a festeggiare i quattro anni del Patto per Napoli, un accordo che ha portato più risorse e meno debiti. Quasi quattro anni fa, nel marzo del 2019, la giunta guidata da Gaetano Manfredi aveva avviato questo piano per uscire dal rischio dissesto. Ora, a novembre 2021, i risultati sembrano positivi: le casse comunali sono più solide e le risorse sono aumentate, mentre il rischio di crisi finanziaria si allontana.

Il 29 marzo il “Patto per Napoli” compirà 4 anni, quasi un lustro fa il Comune - siamo a novembre del 2021 anno di insediamento della giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi - aveva sul groppone 5 miliardi di debito tra disavanzo e debito finanziario e l’incubo del disseto. Oggi naviga in acque tranquille senza rischi di default. Manfredi, ratificò il Patto con il Presidente del Consiglio di allora Mario Draghi. Il Patto vale per il Comune 1 miliardo e 244 milioni. Dal 2021 a oggi sono stati erogati 440 milioni, corrispondenti a circa il 36% circa del contributo complessivo. È tempo di bilancio dunque anche per il Patto, un obbligo di legge, così a firma del dirigente Raffaele Grimaldi - Coordinatore del Tavolo politico-gestionale - ha redatto il «Documento di sintesi del programma di risanamento del Comune di Napoli al 31 dicembre 2025». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

