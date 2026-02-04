A Roma, un esperto invita a prestare maggiore attenzione al sanguinamento orale nei pazienti con malattie emorragiche congenite. Secondo un rappresentante di FedEmo, queste persone devono essere seguite da un’équipe multidisciplinare per prevenire complicazioni. La prevenzione diventa fondamentale, soprattutto in situazioni di emergenza o interventi odontoiatrici. La strada migliore, spiegano, è un monitoraggio costante e un piano di cura personalizzato.

Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - "Il paziente con malattie emorragiche congenite (Mec) ha bisogno di una équipe multidisciplinare che lo segua. Tra gli specialisti abbiamo individuato già da tempo i medici odontoiatri" poiché "la prevenzione dentale rientra tra quella 'comprehensive care' di cui parliamo da tanti anni. Abbiamo l'opportunità di condividere con l'associazione Sioh, e con l'aiuto del Cnel, un'iniziativa che ci porterà in avanti rispetto a quelle che sono le nostre richieste, avanzate già a partire dal 2018. E' importante prevenire i sanguinamenti che potrebbero dare esiti importanti e richiedere cure intensive per i pazienti affetti da Mec. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Patologie emorragiche, Cassone (FedEmo): "Prevenire sanguinamento orale"

