Pasticceri | lo spettacolo cult di e con Leonardo Capuano e Roberto Abbiati

Dopo vent’anni e più di 400 repliche in tutta Italia, arriva nel Circuito ERT Pasticceri, lo spettacolo cult di Leonardo Capuano, interpretato dallo stesso autore con Roberto Abbiati. Una commedia originale in cui il palco del Teatro diventa laboratorio di pasticceria, con dolci preparati in tempo reale e gesti scenici che coinvolgono il pubblico in una dimensione sensoriale e narrativa. Pasticceri andrà in scena venerdì 6 febbraio al Teatro Verdi di Maniago e sabato 7 febbraio a TeatrOrsaria di Premariacco per ritornare ancora in Friuli a fine mese: venerdì 20 febbraio all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons, sabato 21 febbraio al Cinecity di Lignano Sabbiadoro e domenica 22 febbraio all’Auditorium Comunale di Zoppola. 🔗 Leggi su Udine20.it

Fiesole, in scena lo spettacolo cult 'Pasticceri'Firenze, 11 novembre 2025 - Un cult del teatro italiano con oltre 20 anni di repliche, profumi di bignè appena sfornati e morbide creme. Da vedere e da… gustare. Pasticceri. Io e mio fratello Roberto ... lanazione.it

