Passerella sopraelevata della stazione Termine dei lavori previsto per giugno

Lavori in corso alla stazione ferroviaria per completare la nuova passerella sopraelevata. Le squadre di operai lavorano senza sosta sull’area adiacente, con l’obiettivo di terminare entro l’estate. La passerella collegherà i binari nord e sud, e i lavori sono in pieno svolgimento per rispettare questa scadenza.

Squadre di operai in cantiere e lavori senza sosta sull’area a fianco della stazione ferroviaria, termine tassativo entro l’estate per la nuova passerella sopraelevata di collegamento fra nord e sud dei binari. Il manufatto in acciaio fu posato, con interruzione del traffico ferroviario, alla fine di novembre. Ora le squadre delle imprese appaltatrici lavorano all’ultima fase, quella di posa dell’ultimo tratto di collegamento fra il nuovo passaggio ciclopedonale in ferro e il piazzale di ingresso della stazione ferroviaria. Il termine lavori, già prorogato alla fine di gennaio, slitta ora al mese di giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passerella sopraelevata della stazione. Termine dei lavori previsto per giugno Approfondimenti su Stazione Ferr Il Finanziamento Restyling Fanuzzi: i prossimi step. "Fine lavori entro il termine previsto" Trasporti: Astral, al via lavori per passerella ciclopedonale fra Dragona e stazione Acilia sud Metromare Sono iniziati i lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale tra Dragona e la stazione Acilia sud della linea Metromare. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. ** ********Genova. Porto Antico. La Sopraelevata con Palazzo S. Giorgio.** ****** Brkt di 7 scatti********Diversi scatti per le scie delle auto** - facebook.com facebook “Sopraelevata da salvare”. Il Pd chiede di cambiareil progetto del tunnel x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.