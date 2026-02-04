Pasquale Ruocco nuovo direttore del Museo-FRaC Baronissi

Pasquale Ruocco è stato ufficialmente nominato nuovo direttore del Museo-FRaC di Baronissi. Il ravellese prende il posto alla guida di uno dei centri di arte contemporanea più importanti della Campania, con l’obiettivo di rilanciare le attività e coinvolgere ancora di più la comunità locale.

Il ravellese Pasquale Ruocco è il nuovo direttore del Museo–FRaC Baronissi, uno dei principali poli di arte contemporanea della Campania. Storico e critico d’arte, allievo di Massimo Bignardi, 43 anni, Ruocco vanta al suo attivo l’organizzazione di importanti eventi culturali, non ultima la mostra dedicata al celebre ceramista portoghese Manuel Cargaleiro, ospitata tra l’auditorium Oscar Niemeyer e Palazzo Tolla. “Per l’intera comunità ravellese, questa nomina rappresenta una grande soddisfazione ed un enorme vanto – ha dichiarato il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier – La scelta ricade infatti su una figura di altissimo profilo, la cui comprovata esperienza e il solido percorso accademico rappresentano una garanzia per le sfide future del FRaC.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Pasquale Ruocco

Massimiliano Lisa annuncia la sua candidatura a sindaco di Milano.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pasquale Ruocco

Argomenti discussi: Ravello, Pasquale Ruocco direttore del FRaC di Baronissi: nuova guida tra rete museale e nuovi linguaggi; Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi, Mongiello nuovo presidente. Rinnovate le cariche; Ravello si prepara alla Via Crucis in Costume: incontro pubblico per coinvolgere la città.

Il Comune di Baronissi dà il benvenuto a Pasquale Ruocco come nuovo direttore del Museo FRaC, ringraziando il prof. Massimo Bignardi per il contributo alla crescita del museo di arte contemporanea. - facebook.com facebook