Partenze.....

L’ ultimo libro di Julian Barnes è un passaggio di testimone. Si intitola e l’autore stesso, ottantenne, ben due volte al suo interno preconizza il fatto che si tratta davvero dell’ultimo. "" assume quindi una posizione speciale nella sua produzione, al contempo centrale e liminale. Quali sono le ultime parole, infatti, che vorremmo pronunciare prima di lasciare questa terra? Barnes, scrittore prolifico e proteiforme, conosciutissimo per Il senso di una fine con cui ha vinto il Man Booker Prize ma che ha dato forma anche a esperimenti come Il pedante in cucina o a romanzi di taglio storico come Il rumore del tempo, per tacere delle sue indagini sull’amore o dei racconti, non opera nessuna forma di sintesi e continua la sperimentazione letteraria, stavolta nell’espressione di un io prorompente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

