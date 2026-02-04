Paratici ufficialmente operativo alla Fiorentina | ma un altro ex Juventus entra nella dirigenza viola! Il comunicato del club

Fabio Paratici è ufficialmente tornato a lavorare con la Fiorentina. Il club ha annunciato la sua nomina, confermando che il dirigente sarà ora parte della nuova gestione. Ma non è tutto: un altro ex Juventus entra a far parte della dirigenza viola, segno che il progetto della Fiorentina si rafforza con diverse figure di esperienza alle spalle. La squadra si prepara a cambiare passo, puntando su nomi già noti nel calcio italiano.

Paratici riparte ufficialmente dalla Fiorentina. Ma la dirigenza viola non si ferma qui. Preso un altro ex Juventus. Ecco tutti i dettagli. La Fiorentina è pronta a partire con la nuova era. Giuseppe Commisso, dopo la morte del padre Rocco, ha preso in mano le redini della dirigenza viola. La prima mossa è stata quella di ufficializzare Paratici. E con lui un altro ex Juve. Ecco il doppio comunicato: PARATICI – «ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commisso Viola Park. Il Presidente della Fiorentina, Giuseppe B. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fabio Paratici è ufficialmente il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina, con incarico che partirà dal 4 febbraio.

Argomenti discussi: La settimana che porta in dote un nuovo dirigente. Ecco l'uomo di calcio per la Fiorentina; Un difensore, un mediano, ma non solo. CorFio: Le mosse di Goretti e Paratici; La Repubblica - Paratici ha ricostruito la Fiorentina per Vanoli; UFFICIALE | Paratici-Fiorentina c’è la data della presentazione Contratto blindato fino al 2030.

