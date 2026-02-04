La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo dirigente. Il club toscano ha anche annunciato il nome del nuovo capo scouting, puntando a rafforzare il settore sportivo. Comisso, presidente della società, ha dato il benvenuto a Paratici, che si prepara a mettere mano alle strategie della squadra.

La Fiorentina ha annunciato due successioni chiave all’interno della struttura dirigenziale, segnando un rafforzamento netto delle competenze sportive e della capacità di individuare e valutare talenti. Le nomine coinvolgono figure di rilievo che opereranno presso la sede di allenamento e al fianco del management per guidare la crescita tecnica del club. La società ha ufficializzato l’ingresso di Fabio Paratici come direttore sportivo, con operative a partire dalla data odierna presso il Viola Park di proprietà del presidente Giuseppe B. Commisso. A supporto dell’operazione sono stati indicati Mark Stephan (CEO), Alessandro Ferrari (General Manager) e Catherine Commisso (membra del Consiglio di Amministrazione), che hanno formulato i migliori auguri all’esperto dirigente per il nuovo incarico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Paratici è ufficiale alla Fiorentina, Comisso lo accoglie. Nominato anche il capo scouting.

