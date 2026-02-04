Paratici è ufficiale alla Fiorentina Comisso lo accoglie Nominato anche il capo scouting
La Fiorentina ha ufficializzato l’arrivo di Fabio Paratici come nuovo dirigente. Il club toscano ha anche annunciato il nome del nuovo capo scouting, puntando a rafforzare il settore sportivo. Comisso, presidente della società, ha dato il benvenuto a Paratici, che si prepara a mettere mano alle strategie della squadra.
La Fiorentina ha annunciato due successioni chiave all’interno della struttura dirigenziale, segnando un rafforzamento netto delle competenze sportive e della capacità di individuare e valutare talenti. Le nomine coinvolgono figure di rilievo che opereranno presso la sede di allenamento e al fianco del management per guidare la crescita tecnica del club. La società ha ufficializzato l’ingresso di Fabio Paratici come direttore sportivo, con operative a partire dalla data odierna presso il Viola Park di proprietà del presidente Giuseppe B. Commisso. A supporto dell’operazione sono stati indicati Mark Stephan (CEO), Alessandro Ferrari (General Manager) e Catherine Commisso (membra del Consiglio di Amministrazione), che hanno formulato i migliori auguri all’esperto dirigente per il nuovo incarico. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Paratici Fiorentina
Fiorentina, Paratici ufficialmente operativo! Giuseppe Comisso lo accoglie così. Nominato anche il nuovo Capo dell’Area Scouting, ecco chi è
Giuseppe Paratici è finalmente entrato ufficialmente in funzione alla Fiorentina.
Sampdoria, ufficiale: Cardenas nuovo capo scouting, chi è e dove ha lavorato
Ultime notizie su Paratici Fiorentina
Argomenti discussi: Nazione: Voluto e scelto da Commisso. Conto alla rovescia per Fabio Paratici; L'arrivo di Paratici, il futuro della Fiorentina e il Franchi: parla Giuseppe Commisso; Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina: orario e data della conferenza stampa; La famiglia Commisso resta alla guida della Fiorentina.
UFFICIALE - Fiorentina, Paratici è il nuovo direttore sportivo violaIn casa Fiorentina inizia l'era Paratici: pochi minuti fa il club viola ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo direttore sportivo viola, il quale torna in Italia dopo l'esperienza alla Juventus. fantacalcio.it
Paratici alla Fiorentina, è ufficiale: il comunicato e il messaggio del presidenteL'ex dirigente della Juventus ha firmato un contratto fino al 2030 con i viola. Torna a lavorare in Italia dopo sei anni e i 30 mesi di inibizione per il caso plusvalenze ... tuttosport.com
Fabio Paratici sarà il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina. Di seguito il comunicato ufficiale del club; "ACF Fiorentina è lieta di dare il benvenuto al nuovo Direttore Sportivo Fabio Paratici, che da oggi è ufficialmente operativo presso il Rocco B. Commis facebook
Fabio #Paratici alla #Fiorentina, adesso è ufficiale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.