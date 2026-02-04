Papa Scongiurare la corsa agli armamenti che minaccia la pace

Domani scade il Trattato New START, firmato nel 2010 da Stati Uniti e Russia. Il Papa invita a evitare una corsa agli armamenti che mette a rischio la pace. Un accordo importante, ma i due paesi non hanno ancora deciso di rinnovarlo. La situazione resta tesa e preoccupante.

ROMA (ITALPRESS) – "Domani giunge a scadenza il Trattato New START sottoscritto nel 2010 dai presidente degli Stati Uniti e della Federazione Russia, che ha rappresentato un passo significativo nel contenere la proliferazione delle armi nucleari. Nel rinnovare l'incoraggiamento ad ogni sforzo costruttivo in favore del disarmo e della fiducia reciproca rivolgo un pressante invito a non lasciare cadere questo strumento senza cercare di garantirgli un seguito concreto ed efficace". Così Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale. "La situazione attuale esige di fare tutto il possibile per scongiurare una nuova corsa agli armamenti che minaccia ulteriormente la pace tra le nazioni – ha sottolineato -.

