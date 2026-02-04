Papa Leone in dribbling sui giornalisti a Castel Gandolfo Così evita l' assalto

Papa Leone XIV si è presentato a Castel Gandolfo come al solito, ma questa volta ha deciso di evitare i giornalisti. Quando hanno cercato di avvicinarlo, il Papa ha fatto un passo indietro, spostandosi tra le vie del paese, come a voler evitare il clamore. Non ha rilasciato dichiarazioni, preferendo mantenere la sua privacy. È noto che ogni martedì si prende del tempo per sé, dedicandosi al riposo e alla preghiera, e questa volta ha scelto di rispettare quella routine senza farsi disturbare.

È ormai cosa nota che Papa Leone XIV trascorra ogni martedì a Castel Gandolfo e il motivo lo ha chiarito più volte lui stesso: «ho bisogno di staccare almeno un giorno a settimana e dedicarmi al riposo e alla preghiera». Il Santo Padre è solito recarsi a Villa Barberini - residenza storicamente attribuita al Segretario di Stato nel complesso della residenza papale affacciata sul Lago Albano - ogni lunedì sera appena conclusi gli impegni istituzionali e le udienze, per poi far ritorno in Vaticano nella giornata seguente, il martedì, intorno alle 20. Eppure neanche lì riesce a godersi 24h di tranquillità e riposo, perché ogni volta che esce per tornare a Roma è assalito da una schiera di giornalisti che vogliono a tutti i costi estorcergli dichiarazioni e commenti sui fatti del giorno o su questioni di carattere internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Stamattina, Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV a Castel Gandolfo, alle ore 9.

