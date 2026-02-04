papa invita a rafforzare dialogo globale per evitare escalation militare e proteggere la pace internazionale

Il Papa fa un appello a tutta la comunità internazionale per rafforzare il dialogo e prevenire un’escalation militare. In un discorso, chiede di fare di tutto per evitare di arrivare a una corsa agli armamenti che potrebbe mettere a rischio la pace nel mondo. L’appello arriva in un momento di tensioni crescenti e serve come richiamo all’unità e alla responsabilità di tutti.

Il Papa ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale, chiedendo di fare “di tutto” per scongiurare la corsa agli armamenti che, secondo lui, minaccia la pace globale. L’intervento, pronunciato mercoledì 4 febbraio 2026 durante l’udienza generale in piazza San Pietro, ha colto l’attenzione dei palazzi del potere e delle sedi diplomatiche di tutto il mondo. Il Pontefice, in un discorso che ha durato circa venti minuti, ha parlato con voce calma ma decisa, circondato dai colori vivaci dei mosaici della basilica e dal silenzio rispettoso di migliaia di fedeli provenienti da ogni continente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

