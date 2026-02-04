Paolo Bertolucci si confessa: quando commenta le partite di Sinner sente ancora le farfalle nello stomaco. Ricorda che l’Italia si trova ai vertici del tennis internazionale da ormai dieci anni, ma avverte che bisogna restare con i piedi per terra e non lasciarsi andare a facili entusiasmi. In un’intervista, l’ex tennista ripercorre gli ultimi anni di successi italiani e sottolinea quanto sia importante mantenere l’umiltà. Bertolucci racconta anche di quanto sia emozionante aver scritto la storia e di essere ancora affascinato da quelle

L’onore di aver scritto la storia e di poter raccontare oggi le tante nuove pagine segnate negli ultimi anni. Un privilegio per pochi intimi, tra cui figura sicuramente Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano nonché noto commento tecnico di Sky per i principali eventi del circuito ATP. L’ex giocatore è stato intercettato dai microfoni di Fantini Club, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, proprio per parlare dell’incredibile momento che sta vivendo l’Italia tennistica, ma anche di tanto altro. In prima battuta Bertolucci ha ricordato le emozioni di quella Coppa Davis vinta nel 1976: “ E’ stato il sogno della mia vita, abbiamo cominciato da ragazzini a tredici anni in college a Formia; il sogno era girare il mondo con questa racchetta in mano. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci: “Quando commento Sinner ho le farfalle allo stomaco. Italia ai vertici ancora 10 anni, ma non viziamoci”

Approfondimenti su Paolo Bertolucci

Presentata a Madonna di Campiglio, la nuova livrea della Ducati GP26 anticipa l’inizio della stagione motociclistica.

Novak Djokovic ha dominato l’incontro e si è guadagnato la finale agli Australian Open 2026, sorprendendo molti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Paolo Bertolucci

Argomenti discussi: Bertolucci: Sinner, e la personalità? Contro Nole pareva in soggezione. Se fossi nel suo staff...; Bertolucci: 'Nole monumentale, a Sinner è mancata arroganza'; Il commento di Bertolucci sulla vittoria di Sinner è secco: Un tagliando...; Flop Sinner, Bertolucci svela l'errore più grande di Jannik e Panatta esalta Djokovic: Un serpente a sonagli.

Bertolucci: Djokovic monumentale. Sinner troppo timido, è stato per certi versi pavidoBertolucci: Sinner non ha giocato bene dal punto di vista tattico, è un aspetto da rilevare. Non ha perso per motivi fisici ... ilnapolista.it

Sinner potrebbe essere un Djokovic due, anche quando non è brillante maschera i momenti complicati (Bertolucci)Il commento di Bertolucci sulla prestazione di Jannik Sinner contro Ben Shelton e la semifinale di domani contro Novak Djokovic. ilnapolista.it

Pillola della puntata di lunedì 2 febbraio 2026 di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” su “Il momento magico del tennis” con ospiti Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Stefano Meloccaro e Raimondo Ricci Bitti. Chi volesse rivedere l’intera puntata può consultarla - facebook.com facebook