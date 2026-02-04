Paniere Istat | entrano ambulanze e kit videosorveglianza

Dalle uniformi scolastiche ai kit di videosorveglianza, il paniere dell’Istat si aggiorna per il 2026. Entrano in campo anche le ambulanze e i servizi di trasporto in emergenza, a dimostrazione di come l’ente statistico tenga conto dei cambiamenti nelle abitudini di spesa delle famiglie. L’obiettivo resta quello di riflettere meglio le realtà quotidiane dei cittadini, aggiornando le categorie di beni e servizi monitorati.

Dalle uniformi scolastiche ai kit di videosorveglianza ai servizi di trasporto in emergenza. Si arricchisce il paniere per il 2026 dell’Istat, che spiega come “l’aggiornamento del campione di beni e servizi inclusi nel paniere tiene conto sia dell’evoluzione di norme e classificazioni, sia dell’evoluzione dei comportamenti di consumo, così da garantire che la selezione campionaria delle referenze che alimentano il calcolo degli indici dei prezzi sia ampiamente rappresentativa della spesa per consumi delle famiglie”. Nel 2026, l’insieme degli indicatori, calcolati sulla base delle informazioni di prezzo rilevate per i beni e servizi inclusi nel paniere, per NIC e FOI comprende 531 Aggregati di prodotto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

L’Istat ha deciso di aggiornare il paniere dei prezzi al consumo.

La spesa di tutti i giorni si fa più cara.

