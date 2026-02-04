Panettiere ucciso a Sarno la figlia ferita nel tentativo di fermare il killer e la moglie svenuta per lo choc | Ammazzato da chi aveva aiutato

Un uomo di 61 anni è stato ucciso a Sarno in un attacco improvviso. La figlia ha cercato di fermare il killer ed è rimasta ferita, mentre la moglie è svenuta per lo choc. Tutto è successo nel giro di pochi minuti, con urla, coltellate e un uomo che ha colpito senza pietà. La famiglia era sconvolta e ancora sotto shock quando sono arrivati i soccorsi.

È successo tutto all'improvviso: il suono del citofono, la porta aperta, le urla, le coltellate. Poi Gaetano Russo, panettiere di 61 anni, è crollato a terra in un bagno di sangue davanti agli occhi sbarrati della figlia 19enne e della moglie, il suo corpo reso quasi irriconoscibile da quell'ira violenta. L'omicidio brutale Ad afferrare la lama e sferrare i colpi è stato Andrea Sirica un 34enne anche lui di Sarno, pluripregiudicato, e di cui la vittima si era più volte preso cura, tra qualche soldo donato e un pasto caldo.

