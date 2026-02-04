Panettiere ucciso a Sarno il video dell'arresto del presunto killer | il 35enne picchiato dalla folla

Un video girato dai social mostra il momento dell’arresto di Andrea Sirica, sospettato di aver ucciso Gaetano Russo a Sarno. Le immagini ritraggono la scena in cui il 35enne viene fermato dalla polizia, mentre alcuni presenti cercano di bloccarlo e lo picchiano. La folla si è scagliata contro di lui prima che arrivassero le forze dell’ordine. L’omicidio del panettiere si è consumato nel suo locale e ora si cerca di chiarire il motivo di questa violenta vicenda.

