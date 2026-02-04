Panettiere ucciso a Sarno il video dell'arresto del presunto killer | il 35enne picchiato dalla folla
Un video girato dai social mostra il momento dell’arresto di Andrea Sirica, sospettato di aver ucciso Gaetano Russo a Sarno. Le immagini ritraggono la scena in cui il 35enne viene fermato dalla polizia, mentre alcuni presenti cercano di bloccarlo e lo picchiano. La folla si è scagliata contro di lui prima che arrivassero le forze dell’ordine. L’omicidio del panettiere si è consumato nel suo locale e ora si cerca di chiarire il motivo di questa violenta vicenda.
Panettiere ucciso a Sarno, la figlia che si è ferita tentando di fermare il killer e la moglie svenuta per lo choc: «Ammazzato da chi aveva aiutato»È successo tutto all'improvviso: il suono del citofono, la porta aperta, le urla, le coltellate. Poi Gaetano Russo, panettiere di 61 anni, è crollato a terra in un bagno ... leggo.it
Sarno, panettiere ucciso mentre difende la figlia: arrestato il killerÈ morto cercando di proteggere sua figlia. Gaetano Russo, panettiere di 61 anni, è stato ucciso a coltellate nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio a ... pupia.tv
Era intervenuto a difesa della figlia, Gaetano Russo, il panettiere di 57 anni ucciso la notte a Sarno da un cliente - facebook.com facebook
#gaetano russo, il #panettiere ucciso da un cliente per aver difeso la figlia: il salto dietro il bancone, poi le dieci coltellate x.com
