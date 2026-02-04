Panathinaikos avvia azioni legali contro l' allenatore Bartzokas dopo l' alterco con un tifoso a Dubai

Il Panathinaikos ha deciso di avviare azioni legali contro l’allenatore dell’Olympiakos, Bartzokas. La decisione arriva dopo un alterco con un tifoso, avvenuto a Dubai al termine di una partita tra le due squadre. L’episodio ha fatto scalpore, e ora la società greca prende una posizione decisa contro l’allenatore avversario.

Un episodio di rilievo è emerso al termine di una gara disputata a Dubai tra Panathinaikos e Olympiakos, coinvolgendo l’allenatore dell’Olympiakos, bartzokas, e un sostenitore dei Greens. Il fatto ha indotto il Panathinaikos a diffondere un comunicato ufficiale che condanna l’accaduto e annuncia provvedimenti legali nei confronti del proprio avversario. Durante l’incontro, avvenuto presso la Coca-Cola Arena di Dubai, il tifoso del Panathinaikos avrebbe rivolto insulti all’indirizzo di bartzokas, scatenando una risposta pronta da parte dell’allenatore, che avrebbe oltrepassato le transenne per confrontarsi con l’interlocutore. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

