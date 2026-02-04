Palude all' entrata della scuola Ellera Achilli | Ancora nessun intervento del Comune
La scuola Ellera si trova in una situazione complicata. Alla sua entrata si forma ancora una grande pozzanghera di acqua stagnante, che rende difficile l’ingresso agli studenti. Nonostante le tante segnalazioni dei genitori, il Comune non ha ancora fatto nulla per risolvere il problema. Achilli, uno dei genitori, conferma che la situazione resta invariata dopo settimane di attese.
“Scuola Ellera, dopo settimane di segnalazioni da parte di genitori, ancora nessun intervento da parte del Comune”. Il consigliere FdI, Matteo Achilli, interviene in merito alle condizioni del vialetto di accesso al plesso, pieno di buche che con le piogge di questi giorni si trasforma in una.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondimenti su Palude Ellera
Marano (Rialzare Pescara): "Nessun intervento in via Maestri del Lavoro, per il Comune cittadini di serie A e di serie B"
Oscar Marano, presidente di Rialzare Pescara, denuncia il mancato intervento del Comune in via Maestri del Lavoro e zone limitrofe.
'Assalto sonoro' sulla via Emilia, il sindaco: "Una riunione in luogo pubblico, il Comune non ha nessun potere di intervento"
La verità, che fino ad oggi, era dietro le quinte è entrata nel salotto degli italiani - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.