Una giovane donna ha subito una molestia mentre viaggiava su un treno. La ragazza si è subito rivolta al capotreno, che ha chiamato le forze dell’ordine. Ora l’uomo tunisino accusato di averla palpeggiata si trova di fronte a un processo.

Palpeggiata a bordo del treno che aveva preso per tornare a casa. A subire la molestia è stata una giovane passeggera che si è subito rivolta al capotreno per chiedere aiuto. Il convoglio, un regionale, stava transitando alla stazione di Loreto, quando la ragazza ha sentito una mano arrivarle alle natiche. Vicino a lei stava passando un 33enne di origine tunisina e la passeggera si è messa subito a urlare. In pochi minuti è arrivato il personale di bordo ed è stata allertata anche la polfer. Il tunisino è stato denunciato e la Procura, chiuse le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio. Ieri mattina, nell’udienza preliminare fissata davanti al giudice Alberto Pallucchini il 33enne è stato rinviato a giudizio con l’accusa di violenza sessuale (nella posizione più lieve). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palpeggiata sul treno mentre torna a casa: tunisino verso il processo

Approfondimenti su Palpeggiata Treno

Un uomo tunisino è stato arrestato in seguito a un episodio di violenza sessuale su una ragazza disabile su un treno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Palpeggiata Treno

Argomenti discussi: Palpeggiata sul treno mentre torna a casa: tunisino verso il processo; Violenza sessuale in metro, palpeggia minorenne e prova a baciarla; Palpeggia una passeggera sul regionale, operaio del cantiere navale stanato dalle spycam.

Palpeggiata sul treno mentre torna a casa: tunisino verso il processoPalpeggiata a bordo del treno che aveva preso per tornare a casa. A subire la molestia è stata una giovane passeggera che si è subito rivolta al capotreno per chiedere aiuto. Il convoglio, un regional ... ilrestodelcarlino.it