palladino juve forte e in salute sfida affascinante

Il tecnico dell’Atalanta, Palladino, ha parlato alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Juve. Ha detto che sarà una sfida importante, perché affrontano una squadra forte e in buona forma. Palladino ha sottolineato che l’obiettivo è passare il turno, e per farlo serve una prestazione con attenzione e determinazione. La Juve, secondo lui, gioca bene e ha un allenatore di qualità. Per l’Atalanta sarà una partita da non perdere.

"Dobbiamo fare una partita importante, ci teniamo ad andare avanti in Coppa Italia", dice il tecnico dell'Atalanta BERGAMO - "Indubbiamente è una partita affascinante contro una squadra forte e in salute, che gioca bene a calcio, contro un bravissimo allenatore: dobbiamo fare una partita importante, ci teniamo ad andare avanti, l'obiettivo è giocarsela ed essere competitivi e provare a passare il turno. Non sarà facile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze". Lo ha dichiarato ai microfoni di Sportmediaset il tecnico dell'Atalanta, Raffaele Palladino, alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Juventus, gara valida per i quarti di finale e in programma domani a Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

